محافظ الغربية يكرم 25 فائزًا في مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم

كرم محافظ الغربية هشام السعيد، اليوم الثلاثاء، الفائزين في المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم (تاج الكرامة) التي نظمتها قناة (الدلتا) للعام التاسع على التوالى، خلال شهر رمضان الكريم.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم فاصل من الابتهالات الدينية وعرض مقطع مصور عن مراحل المسابقة.



وأعرب محافظ الغربية -خلال الحفل- عن سعادته بالتواجد بين الفائزين فى مسابقة (تاج الكرامة) لحفظ وتجويد القرآن الكريم، مقدمًا الشكر لكل القائمين على التنظيم الجيد لهذه المسابقة، مؤكدا دعم ورعاية المحافظة لكافة المسابقات التى تعمل على اكتشاف المتفوقين والمتميزين فى كافة المجالات خاصة المسابقات الدينية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية، ونشر مبادئ الدين الإسلامى الوسطية الصحيحة، وقام المحافظ بمنح 25 فائزًا شهادات تقدير ومبالغ مالية.