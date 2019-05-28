تأجيل النطق بالحكم على 3 مسئولين بالغربية لإهمالهم في أداء الواجب الوظيفي

قررت محكمة جنح مستأنف كفر الزيات، تأجيل النطق بالحكم على مدير مدرسة بنوفر الابتدائية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كفر الزيات ووكيل المدرسة ومدرس التربية الرياضة، في واقعة مصرع تلميذ داخل "بالوعة" المدرسة الشهر الماضي، إلى غد الأربعاء، للنطق بالحكم.



وكانت محكمة جنح كفر الزيات قررت - في أبريل الماضي - حبس مدير المدرسة "إبراهيم ا." سنتين ودفع كفالة 10 آلاف جنيه، ومدرس مادة التربية الرياضية بالمدرسة "محمد ع." لمدة 6 سنوات و10 آلاف جنيه كفالة، بينما قررت حبس "محمد ح" وكيل المدرسة سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، وبراءة "الدسوقي" المشرف العام، في واقعة سقوط الطفل تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف في مدرسة قرية بنوفر الابتدائية، ووفاته داخلها، وتم استدعاء المتهمين.



ووجهت لهم نيابة كفر الزيات تهمة الإهمال في مباشرة أعمالهم، وعدم توفير إجراءات الأمن والسلامة والإشراف على التلاميذ داخل المدرسة؛ ما تسبب في مصرع الطفل بعد سقوطه في "بالوعة" الصرف الصحي بالمدرسة، وذلك خلال حصة التربية الرياضية.