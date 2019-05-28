محافظ الإسكندرية يتفقد محطة الوسيطة لنقل القمامة بالعجمي

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، سير الأعمال بالمحطة الوسيطة بأم زغيو والمقامة على مساحة ٨ أفدنة، بنطاق حي العجمي، والتي تخدم منطقة كبيرة بالمحافظة حيث تستقبل المحطة يوميا حوالي ١٢٠٠ طن. وذلك للتأكد من مدى استعداد المحطة استيعاب إجازات العيد.



كما تابع معدلات تقاطر ونقل القمامة من المحطات الوسيطة خاصة مع تزايد معدلات القمامة بدرجة كبيرة خلال أيام العيد.



وخلال الجولة؛ كلف محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بزيادة تقاطر عدد نقلات القمامة من جميع المحطات الوسيطة على مستوى المحافظة، ونقلها مباشرة إلى مدفن الحمام، مع توفير المعدات اللازمة لذلك. وشدد على ضرورة الحفاظ على تفريغ تلك المحطات ورفع تكدسات القمامة منها باستمرار، مؤكدا أننا نعمل على بذل مزيد من الجهد للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى الذي يتراضاه الجميع.



رافقه خلال الجولة اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد يوسف رئيس حي العجمي.