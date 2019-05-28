كندا تعتزم وضع الأمن الاقتصادي للدول النامية في أولوياتها

كشف السفير الكندي لدى الأمم المتحدة مارك اندريه بلانشار، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم وضع الأمن الاقتصادي لدول العالم النامي في أولوياتها في حال فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.



وتسعى كندا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، حيث دشنت حملة لتحقيق ذلك الهدف منذ عام 2016.



وقال السفير الكندي - في تصريحات لإذاعة راديو كندا الدولي - "هناك صلة مباشرة بين الأمن الاقتصادي والاعتداءات على السلام والأمن"، مضيفا أن مجلس الأمن يكاد لا ينظر إلى هذا الأمر، معتبرا أن الأمن الاقتصادي مرادف للنمو الاقتصادي والفرص المتاحة أمام الشباب في الدول النامية.



وأشار إلى أن عدم المساواة تشكل أحد أسباب العنف والصراعات حول العالم، مضيفا أن ملف الأمن الاقتصادي هو حاليا من مسئوليّة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومن مسئولية الجمعية العمومية.



ومن المتوقع أن يجري التصويت العام المقبل، على أن يشغل البلد الفائز مقعدا غير دائم في مجلس الأمن.