100 % نسبة أداء امتحانات الفيزياء لأولى ثانوي إلكترونيًا بأسوان

قال محافظ أسوان أحمد إبراهيم إن نسبة الطلاب الصف الأول الثانوي الذين أدوا امتحان مادة الفزياء ضمن منصة الامتحان الإلكترونى بلغت 100% داخل 32 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، لافتا إلى ضرورة تسخير كافة الجهود أمام اللجان الإمتحانية لاستكمال امتحانات الدبلومات الفنية وأيضًا امتحانات الصف الأول الثانوي.



وشدد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - على مسئولى التربية والتعليم باستمرارية تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب والمراقبين بتوفير وسائل التهوية المناسبة من المراوح وأجهزة التكييف لحين الإنتهاء من فترة الإمتحانات بهدف إتاحة الفرصة للطلاب لتحقيق الإجابة النموذجية لكافة المواد الدراسية بالشكل المطلوب.



من جانبه، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الدكتور السيد الفيومى بأن غرفة متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة تواصل عملها لمتابعة أداء الإمتحان الإلكتروني، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان الفيزياء إلكترونيًا، مؤكدًا أنه تم التنبيه مجددًا على جميع المدارس بعدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان، وأنه يسمح للطالب بدخول اللجنة بالكتاب المدرسى فقط، وتم التأكيد على ضرورة أن يدخل الطالب إلى منصة الإمتحان بالكود الخاص به فقط.