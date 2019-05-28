الخميس.. "الصحفيين" تجري قرعة اختيار "حجاج النقابة" بمنحة السفارة السعودية

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

يتحملون مشقة الصيام فى الحر، يبحثون عن قوت يومهم، مستخدمين سياراتهم الملاكي لعرض سلعة ما، أكتست عدة شوارع بينها سعد زغلول، بمنطقة السيدة زينب بسيارات خاصة عليها بضائع، تنوعت أشكالها وأصنافها، من ...