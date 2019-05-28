الثلاثاء 28/مايو/2019 - 04:36 م
الخميس.. "الصحفيين" تجري قرعة اختيار "حجاج النقابة" بمنحة السفارة السعودية
أ ش أ
dostor.org/2646637
تجري نقابة الصحفيين بعد غد الخميس قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية التى سترد للنقابة من السفارة السعودية أسوة بالعامين الماضيين، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بمبنى النقابة.
وقال عضو مجلس النقابة حسين الزناتي إنه "عقب إعلان السفارة السعودية الموافقة على منح التأشيرات قرب موسم الحج سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة السعودية".
وتم مد تلقي طلبات الحصول على تأشيرات الحج المجانية من السبت 25 مايو حتى يوم غد الأربعاء الموافق 29 مايو لإتاحة الفرصة للمزيد من للصحفيين الراغبين في التقدم.