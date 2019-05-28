أشتية يطالب بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحديث عن نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وبإرسال فريق تقني لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية.



جاء ذلك خلال لقائه وفدًا برلمانيًا بريطانيًا، في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء.



وبحث أشتية مع الوفد آخر التطورات السياسية، لا سيما الحرب السياسية والمالية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الفلسطينيين.



ودعا أشتية رئيس وزراء المملكة المتحدة للقيام إلى جانب باقي الدول العظمى كالصين وفرنسا وروسيا ودول "بريكس" بعقد مؤتمر سلام دولى، وفق الشرعية الدولية، لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية، وإنقاذ حل الدولتين.



وحث أشتية بريطانيا على بذل مزيد من الجهود في سياق تعزيز التعاون، خاصة في مجال التعليم، لا سيما من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في بريطانيا.

