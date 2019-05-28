"القاهرة" تنتهى من الاستعدادات لـ"كان 2019"

تستعد محافظة القاهرة خلال الأيام المقبلة لانطلاق كرنفال كان 2019، وانتهت محافظة القاهرة من الاستعدادات الخاصة برفع كفاءة الميادين الحيوية والشوارع والمسطحات الخضراء المحيطة باستادات العاصمة.



قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة انتهت من تطويرت محيط استاد القاهرة والمقرر افتتاحها الخميس المقبل بعد غد.



وأوضح صابر في تصريحات لـ"الدستور" أن الاستعدادات شملت رفع كفاءة الميادين العامة والطرق وأعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء ومواقف الأتوبيسات وطلاء العقارات المجاورة لمحيط استاد القاهرة، ومراجعة الصرف الصحي وشبكات المياة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.



وأكد نائب محافظ القاهرة أن بعد من التجهيزات الخاصة بطلاء العقارات المجاورة لاستاد القاهرة ناحية البوابة البحرية جاءت بتمويل من هيئات المجتمع المدني، لافتًا إلى تضافر الجهود الخاصة بالتطويرات بين هيئات المجتمع المدني وأجهزة المحافظة.