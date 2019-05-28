تجديد حبس متهمين لنشرهما أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

قررت منذ قليل نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهمين "هيثم محمدين ومصطفى ماهر" في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.



