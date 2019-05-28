مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادثي تصادم، على الطريق الصحراوي في نطاق مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشيدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الصحراوى، وأمام كوبرى مستشفى وادى النطرون، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى لانقلابها على على جانب الطريق.



وأسفر الحادث عن وفاة شخص (مجهول الهوية)، وإصابة 4 من ركاب السيارة، وهم"أحمد محمد شعبان"، (32 عاما)، و"سعيد بكرى عبدالمطلب"، (17 عاما)، و"عبد العزيز سيد عبدالعزيز"، (19 عاما)، و"مصطفى أنور محمد"، 36 عاما).



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابين لتلقى العلاج تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة..