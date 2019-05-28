الرئيس اللبنانى يحيل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، قرارًا بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للبنان لعام 2019 إلى مجلس النواب لمناقشته ودراسته، تمهيدًا لإقراره نهائيًا والعمل به.



كما أصدر الرئيس اللبناني قرارًا بدعوة مجلس النواب إلى انعقاد استثنائي، ابتداء من أول يونيو وحتى 21 أكتوبر المقبلين، للنظر في مشروع الموازنة العامة الذي أعدته الحكومة، وكذلك ومشاريع القوانين المحالة إلى المجلس.



وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت بالأمس الانتهاء من إنجاز موازنة عام 2019. حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي ٧٫٥٩% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار)، يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).