مؤلفات مصرية وعالمية في حفل بدار الأوبرا الجمعة المقبلة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، "حفل جالا"، وتحييه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، وبمشاركة كل من السوبرانو الدكتورة إيمان مصطفى وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة، مع كورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه، وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من المؤلفات المصرية الخالصة من بينها: محمد رسول الله، لا إله إلا الله لجمال سلامة، والكونشيرتو المصري للفيولينة لعطية شرارة، إلى جانب مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية وأغاني الأوبرات العالمية من بينها: فالس الزهور لتشايكوفسكى، وأغنية من أوبرا باجليتشى لليون كافالو، وأغنية من أوبرا مدام بتر فلاي، وأغنية من أوبرا لابويم لبوتشيني.



جدير بالذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، وشارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير مستفيدًا بالأوقات التي لا يشارك خلالها بعروض الباليه والأوبرا لإتاحة الفرصة لكثير من السوليست المصريين بالغناء والعزف بمصاحبة الأوركسترا مع استضافة سوليستات وقادة عالميين.