إحصائية رسمية: عدد سكان الجزائر بلغ 43 مليون نسمة في مطلع 2019

بلغ عدد السكان في الجزائر 43 مليون نسمة حتى 1 يناير 2019، مقابل 42،2 مليون نسمة في 1 يناير 2018.



وبحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن عدد السكان المقيمين في الجزائر كان قد بلغ 42،578 مليون نسمة حتى 1 يوليو 2018، كما بلغ عدد المواليد الأحياء 038ر1 مليون نسمة، بانخفاض قدر ب 2 % مقارنة بـ 2017.



وأشار إلى أنه بالنسبة لتوزيع عدد المواليد الأحياء حسب الجنس، فقد تم تسجيل ميلاد 104 ذكورر لكل 100 أنثى، كما أدى تراجع حجم الولادات الى انخفاض المعدل العام للولادات الذي انتقل من 40ر25 % الى 39ر24 % ما بين 2017 و2018.



وشهد معدل الخصوبة الكلي تراجعا بدوره حيث انخفض ب 1ر0 % مقارنة بنفس الفترة ليبلغ 3 أطفال لكل امرأة.



وأوضح الديوان أن الزيادة الطبيعية للسكان بلغت 845 الف نسمة، أي بنسبة نمو بلغت 1،99 %، مسجلة بذلك تراجعا بلغ 1ر0 نقطة مقارنة بسنة 2017، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ سنة 2009 يتراجع مستوى هذا المعدل الى ما دون 2 %.



وبحسب إحصائيات الديوان الوطني شهدت سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا لحجم الوفيات واستمرار تراجع حجم الزيجات واستقرار حالات الطلاق، حيث سجلت مكاتب الحالة المدنية 332 ألف حالة زواج بانخفاض قدره 8 آلاف حالة مقارنة بعام 2017.



وفيما يخص الطلاق أشارت مصالح وزارة العدل ان 65.690 حالة طلاق تم تسجيلها في 2018.