فينالدوم: خسارة نهائي كييف تحفز ليفربول للفوز في نهائي مدريد

أكد لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، أن خسارة فريقه نادي ليفربول الإنجليزي نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، تعد عاملا محفزا للريدز من أجل محاولة تحقيق الانتصار على توتنهام هوتسبر بنهائي هذا العام الذي تستضيفه مدريد.



وقال فينالدوم - في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" اليوم الثلاثاء - إن " كل شيء قد يحدث.. وما حدث لنا العام الماضي سيساعدنا هذا العام.. ولا أعتقد أن لدينا نوع من العصبية بخصوص النهائي وإنما نتعامل معه كتجربة أكثر من كونه شيء نخشاه".



وحول المعسكر التحضيري الذي أقامه الريدز في مدينة ماربيا الإسبانية من أجل نهائي الذي يقام على ملعب "واندا متروبوليتانو" السبت المقبل، أضاف فينالدوم " لقد تدربنا بشكل قوي أكثر من المعتاد، وكان الأمر كاستعداد مصغر لما يحدث قبل بداية الموسم، لكنه في كل شيء كنا نفعله حاولنا التحضير للنهائي حتى نصل نسبة 100% من التركيز الذي يريده منا المدرب ".



وأعرب فينالدوم عن أسفه لعدم تمكن جميع المشجعين من حضور المباراة النهائية بعدما تم تخصيص أكثر من 16 ألف تذكرة فقط لكلا جمهوري الفريقين رغم توقع توافد الآلاف على العاصمة الإسبانية، مشيرا إلى أن كل مشجع يستحق التواجد في الاستاد خاصة إذا كان يدعم فريقه طوال الموسم.