مقتل 23 من قوات الأمن الأفغانية جراء هجومين مسلحين

أعلن مسئولون أفغان اليوم الثلاثاء مقتل 23 من أفراد الأمن على الأقل جراء هجومين مسلحين بإقليمي (لوجار) و(غور) بشرق وغرب البلاد.



وقال المتحدث باسم حاكم مقاطعة (غور) عبد الحي خاطبي إن 18 شرطيا ومسلحا موالين للحكومة لقوا مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون خلال اشتباكات مع المسلحين قرب عاصمة الإقليم. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث بشكل منفصل، وذلك حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.



من جانبه، أعلن عضو بالمجلس الإقليمي بإقليم (لوجار) محمد نصر غيرات أن متمردين شنوا هجوما على نقطة أمنية تابعة للجيش ليل أمس؛ مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين، مضيفا أنهم سرقوا سيارة مدرعة وذخائر من النقطة الأمنية.