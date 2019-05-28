مصرع 39 شخصا وإصابة 1610 في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

لقي 39 شخصا حتفهم وأصيب 1610 آخرون بجروح في 1343 حادثا مروريا في عدة مناطق حضرية الجزائر في الفترة من 19 الى 25 مايو الجاري.



وقالت المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر - في بيان - إن أكبر حصيلة للضحايا كانت في ولاية بشار "جنوب غرب" بوفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين تم إسعافهم.



وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 1458 تدخلا لإخماد 1103 حرائق متنوعة، بالإضافة على 4466 تدخلا فـي نفس الفترة لتغطية 3920 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.