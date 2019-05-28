الأسهم الأمريكية تحقق مكاسب طفيفة في ظل ترقب التطورات التجارية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن المكاسب جاءت محدودة مع وجود التوترات التجارية في الأفق.



وجاء أداء وول ستريت وسط متابعة المستثمرين بشكل خاص للتطورات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين).



ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإبرام اتفاق تجاري مع الصين وسط تعليقات تستبعد إتمام هذه الصفقة في أيّ وقت قريب.



وعلى صعيد الجانب الاقتصادي، فإن أسعار المنازل الأمريكية سجلت أقل وتيرة ارتفاع سنوي في 7 سنوات خلال مارس الماضي.



وبالنسبة لأداء الشركات، فإن سهم "فيات كرايسلر" ارتفع بنسبة 8 % في المستهل ببورصة ناسداك على خلفية أنباء الاندماج مع رينو.



وارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد على 0.2 % أو ما يعادل 59 نقطة تقريبًا ليصل إلى 25644.6 نقطة.



كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بنحو 0.2 % مسجلًا 2831 نقطة.



وشهد مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، زيادة بنحو 0.3 % ليصل إلى 7660.5 نقطة.



وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 % ليصل إلى 97.725.



يذكر أن المستثمرين اتجهوا لأسواق الأصول الحكومية ما دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى الهبوط لمستوى 2.27 % اليوم، مسجلًا أدنى مستوياته في نحو 19 شهرًا.