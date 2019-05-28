هانت: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بلا اتفاق "انتحار سياسي"

اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أن سعي لندن للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، سيكون "انتحارا سياسيا" للندن.



وأضاف هانت، الذي أعلن نيته الترشح لخلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين والحكومة، أنه سيسعى للحصول على مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق جديد.



وكتب هانت في صحيفة "ديلي تليغراف"، أن "محاولة الخروج بدون اتفاق عبر انتخابات عامة، ليس حلا، وسيكون انتحارا سياسيا. لذا، فإن الحل الوحيد هو اتفاق مختلف وهو ما سأسعى له إذا أصبحت زعيما".



وذكر هانت أن بريطانيا تحتاج اتفاقا جديدا للخروج وكذلك فريقا جديدا للتفاوض، يشمل مؤيدين للانفصال من حزب المحافظين وأعضاء من الحزب الديمقراطي الوحدوي بإيرلندا الشمالية، لافتا إلى أن هناك حاجة لإعادة التفاوض على مسودة اتفاق الخروج، وأن الترتيب الخاص بإيرلندا قد يتغير.



ويخالف هانت بقية المرشحين البارزين لخلافة ماي، إذ قال بوريس جونسون أبرز المرشحين، إن على بريطانيا أن تغادر الاتحاد "باتفاق أو بدونه" بحلول 31 أكتوبر.



بدوره، ذكر كيت مالتهاوس وزير الدولة للإسكان الذي رشح نفسه أيضا لخلافة ماي، أنه يريد صياغة اتفاق للخروج، لكنه يتعين بدء الاستعدادات بجدية تحسبا للانفصال بدون اتفاق.



يذكر أن هانت واحد من عشرة أعضاء في البرلمان من حزب المحافظين رشحوا أنفسهم حتى الآن لخلافة ماي.