سفير مصر بإثيوبيا يستقبل وفد الشباب والرياضة بالاتحاد الإفريقي

استقبل السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، اليوم الثلاثاء وفد الشباب المصري الذي يشارك في برنامج زيارة ومعايشة للاتحاد الإفريقي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وفي إطار احتفالات مصر بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية - الاتحاد الإفريقي - وذلك خلال الفترة من 27 وحتى 30 مايو الجاري في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا).



وأعرب السفير عن سعادته بزيارة الوفد الذي يضم نخبة من الشباب المصري المتخصص في الشأن الإفريقي، مؤكدا أنه يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بضرورة مشاركة الشباب في كافة المحافل الدولية، سعيا منها نحو تطوير الثروة البشرية وتأهيل شباب القارة لمواكبة تطورات العصر والإطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل إفريقيا، بالإضافة إلى تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين شعوب القارة، ترسيخا للهوية الإفريقية وإعلاء لمبادئ التضامن الإفريقي.



واستعرض السفير - خلال اللقاء - أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، والتي تتمثل في تمكين القارة من مواجهة التحديات التنموية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية وتعزيز التجارة البينية، وتقوية دور الدول عبر معالجة القضايا السياسية، وتعزيز مجالِ بِناءِ القدرة البشرية والمؤسسية وتحقيق السلم ومواجهة النزاعات، من خلال دعم جهود الاتحاد الإفريقي في استكمال منظومة السلم والأمن الإفريقي، والقضاءِ على الإرهاب في مختلف مناطق القارة من خلال تعزيز التعاون القاري لدحر الإرهاب وتجفيف منابع التطرف الفكري.



يذكر أن وفد الشباب المصري يضم باحثين متخصصين في الشأن الإفريقي من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر "شئون الوافدين الأفارقة"، إلى جانب باحثين من جامعة الدول العربية، والبرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، ومتخصصين في القانون الدولي العام، وعدد من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعتي القاهرة والإسكندرية.