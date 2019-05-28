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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:56 م

نادي الاتفاق السعودي يدرس الانسحاب من صفقة التوجولي لابا كودجو

التوجولي لابا كودجو
التوجولي لابا كودجو
أ ش أ
dostor.org/2646584

يدرس نادي الاتفاق السعودي، الانسحاب من صفقة اللاعب التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، وذلك بسبب مغالاة وكيل أعمال اللاعب في مطالبه المالية.

وقالت صحيفة (المنتخب) المغربية اليوم إن نادي الاتفاق السعودي هدد وكيل أعمال اللاعب لابا كودجو مهاجم نهضة بركان، بالانسحاب من مفاوضات ضمه إلى صفوف فريقها، وأنها قد تصرف النظر نهائيا عن التعاقد معه، في حال استمر في مزايداته على قيمة العرض.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل أعمال لابا كودجو بدأ يرفع في سعر اللاعب في محاولة للحصول على أعلى قيمة ممكنة، وهو ما رفضه نادي الاتفاق السعودي الذي علق المفاوضات بشكل مؤقت، وهدد بصرف النظر عن الصفقة نهائيا، والبحث عن مهاجم بديل.

وأضافت أن هناك أكثر من ناد يسعى للتعاقد مع لابا كودجو في فترة الانتقالات الصفية المقبلة، أبرزهم نادي مصري وآخ فرنسي.

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