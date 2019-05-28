أحمد فلوكس: دنيا سمير غانم موهوبة وسعيد بالظهور في "الحدوتة 3"

أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن سعادته الشديدة للمشاركة في مسلسل "بدل الحدوتة 3" برفقة الفنانة دنيا سمير غانم كضيف شرف، مشيرًا إلى أنه تربطه علاقة صداقة وأخوية بـ"دنيا وإيمي" ويعتبر والدهما الفنان سمير غانم بمثابة والده.



وأضاف "فلوكس" لـ"الدستور" أن مشهده مع الفنانة هنا شيحا أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري بسبب الكيميا التي بينهما وانعكاسها على الشاشة، مؤكدًا أنه يحب العمل معها لشعوره بالراحة.



مسلسل "بدل الحدوتة 3" يكتبه أيمن وتار وشريف نجيب وبطولة محمد سلام وشيماء سيف، ومجموعة أخرى من النجوم، ويدور في إطار كوميدي من خلال حلقات متصلة منفصلة في 3 قصص، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.