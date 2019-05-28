"فاروس" ترفع توصيتها بشأن سهم البنك المصرى الخليجى

أوصت أبحاث فاروس المالية بالاحتفاظ بالأوزان من سهم البنك المصري الخليجي، عند القيمة العادلة 0.66 دولار للسهم، بعد توصية سابقة بتخفيضها.



وقالت فاروس في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، إنه من الواجب أخذ انخفاض سعر الصرف في الاعتبار بالنسبة إلى انخفاض سعر السهم.



وكانت القوائم المالية المجمعة للبنك عن الربع الأول من العام الجاري، كشفت عن ارتفاع الأرباح هامشيًا بنسبة 0.5 % على أساس سنوي، مسجلة 147.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 146.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.