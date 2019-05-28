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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:40 م

أسعار المنازل الأمريكية ترتفع بأقل وتيرة في 7 سنوات

أسعار المنازل الأمريكية
dostor.org/2646574

تباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، مسجلة أبطأ وتيرة نمو سنوية في 7 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد آند بورز - كايس شيللر"، اليوم الثلاثاء، عن أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية نمت بنسبة 2.7% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 3% المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سوف ترتفع بنسبة 3.1% خلال شهر مارس.

وتعتبر وتيرة النمو المسجلة في شهر مارس هي الأبطأ منذ أغسطس عام 2012.

وبحسب البيانات، فإن أسعار المنازل في مدينة لاس فيجاس شهدت أكبر زيادة بنسبة 8.2% في شهر مارس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي يليها "فيونيكس" بارتفاع 6.1% ثم "تامبا" بزيادة نسبتها 5.3%.

وأبلغت 4 مدن من بين الـ20 مدينة عن زيادة أكبر في أسعار المنازل خلال العام المنتهي في مارس الماضي مقابل الفترة المماثلة والتي انتهت في فبراير السابق له.

وبالنسبة لأسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة، فصعدت بنسبة 3.7% في شهر مارس الماضي مقابل 3.9% المسجلة في الاتجاه الصاعد بالشهر السابق له.

واستقر الدولار مقابل اليورو عند 1.1193 دولار.

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