"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 27 ألفًا و800 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء، يبلغ 27 ألفًا و800 ميجاوات مقابل 27 ألفا و500 ميجاوات أمس الإثنين، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس،وأن الحمل الأدنى بلغ 21 ألفا و70 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، والذي تلقى أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.



ويأتي ذلك في إطار الانجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.