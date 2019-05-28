الألماني ألكسندر زفيريف يصعد لثاني أدوار فرنسا المفتوحة للتنس
صعد الألماني ألكسندر زفيريف لثاني أدوار فرنسا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على الأسترالي جون ميلمان بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 7-6 و6-3 و2-6 و6-7 و6-3.
وتأهل لنفس الدور، الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، عقب تغلبه على الأمريكي ستيف جونسون بثلاث مجموعات بواقع 6-3 و6-4 و6-2.
وفي منافسات السيدات، تأهلت لنفس الدور صاحبة الأرض كارولين جارسيا على حساب الألمانية مونا بارثيل بمجموعتين بواقع 6-2 و6-4، والروسية داريا كستكينا على حساب الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين 6-2 و6-3.
وودعت الأستونية (17) أنيت كونتافيت منافسات البطولة، عقب خسارتها أمام التشيكية موكوفا كارولينا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-2 و6-2.