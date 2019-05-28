طرح فيلم "حملة فرعون" فى 70 دار عرض بعيد الفطر

يستعد المنتج محمد السبكى لطرح فيلمه "حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد، في 70 دار عرض بالقاهرة والمحافظات، بموسم عيد الفطر المبارك، حيث يراهن المنتج على اكتساح "فرعون" إيرادات العيد.



وينافس "حملة فرعون" فى دور العرض، 4 أفلام أخرى هى " الممر" بطولة أحمد عز وإخراج شريف عرفة، و"كازبلانكا" بطولة أمير كرارة إنتاج تامر مرسى ووليد منصور وإخراج بيتر ميمى، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإنتاج أحمد السبكى، و"سبع البرومبة" بطولة رامز جلال.



أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكى الفيلم الشهير العظماء السبعة، ويشارك فى بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" فى مسلسل Game of Thrones، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.