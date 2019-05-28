سعد الصغير يستعد لطرح كليب "اللي صاحبه راجل"

يستعد المطرب الشعبي سعد الصغير لطرح كليب غنائي جديد يحمل عنوان "اللي صاحبه راجل" عبر "يوتيوب" خلال الفترة القليلة المقبلة، وظهر من خلال صورة له أثناء كواليس تصوير الأغنية بشكل جديد ومختلف.



يذكر أن سعد الصغير أحيا حفلًا غنائيًا ضمن السهرات الرمضانية، داخل أحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس، وأشعل الأجواء بعدد من أغانيه ومنها "العنب العنب" و"الليلة ولعة" "النهارده فرحي يا جدعان" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق طوال الحفل، والذي أشرف على تنظيمه أشرف سويلم ودانا أبوزيد.



وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية في جو رمضاني وحالة من البهجة سادت أجواء المكان.

