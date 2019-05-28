القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
سياسي
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:36 م

مسئول أممي يطالب دول غربية بتسليم مصر خرائط حقول الألغام

مسئول أممي يطالب
محمد الشريف
dostor.org/2646568


قال رضا عبد العزيز رئيس لجنة الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة، إن تقرير لجنة الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة، لتقصي الحقائق بشأن الألغام في مصر، والذي رصد أن عددها في الصحراء الغربية ‏ 34 مليون في مساحة 683 ألف فدان من أجود الأراضي المصرية الصالحة للزراعة، أي ما يقرب من 10% من مساحة مصر، تحصد أرواح وأطراف المصريين، وتمكنت القوات المسلحة المصرية من إزالة ‏11‏ مليونا منها خلال السنوات الماضية‏.‏

وتساءل عبد العزيز، خلال كلمته فى منتدى حزب الحرية المصري لدعم ذوي الإعاقة: "ماذا تبقى من ألغام وأين يوجد بالضبط؟" مطالبا انجلترا وألمانيا وإيطاليا بتحمل مسؤلياتهم وتسليم مصر خرائط حقول الألغام وتعويض المتضرريين من جحيم حقول الموت وإمدام مصر بالأجهزة الحديثة ومعدات الكشف عن الألغام.

وأكد عبد العزيز، أنه سيبدأ فى حملة لتدويل القضية لأن مصر لم تكن طرفا فى هذه الحرب بل هى حرب دارات على أرضها ويعانى المصريون من أضرارها بعد مرور أكثر من 70 عاما على انتهاءها، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليات والوقوف إلى جانب مصر ومناصرتها فى هذه القضية المعقدة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 11 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 11 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 11 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

بدء صرف معاشات يونيو السبت المقبل

المترو: الدفع بعدد 6 قطارات وقت الذروة خلال العيد

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة لتصل إلى 39 درجة نهاية الأسبوع

ads
ads
الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

تأييد إعدام 17 متهمًا والمؤبد لـ19 آخرين في "تفجير الكنائس"

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

كلوب عن غوارديولا: لم يتأهل للنهائي الأوروبي منذ وقت طويل

فينالدوم: خسارة نهائي كييف تحفز ليفربول للفوز في نهائي مدريد

إصابة 11 شخصا خلال عملية للشرطة الكوسوفية نفذتها في شمال البلاد

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

تأييد إعدام 17 متهمًا والمؤبد لـ19 آخرين في "تفجير الكنائس"

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

الرئيس نيوز

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مصرفيون وخبراء يؤيدون حظر المركزي للعملات الرقمية

محمود علوان مساعداً لرئيس الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يطالب مزاولى النشاط بسرعة تقنين أوضاعهم

النيابة الإدارية تفحص 90 ألف قضية في 2019

كشكول

الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تحصل الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015

غداً.. جامعة جلوبال توقع اتفاقية هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة

"فصل التابلت وضيق الوقت" شكاوى طلاب الأول الثانوي من الفيزياء

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 72.5 %

ننشر شروط القبول لرياض الأطفال المستوى الأول ببورسعيد

الأمصار

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎