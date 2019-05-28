مسئول أممي يطالب دول غربية بتسليم مصر خرائط حقول الألغام



قال رضا عبد العزيز رئيس لجنة الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة، إن تقرير لجنة الإعاقة بمنظمة الأمم المتحدة، لتقصي الحقائق بشأن الألغام في مصر، والذي رصد أن عددها في الصحراء الغربية ‏ 34 مليون في مساحة 683 ألف فدان من أجود الأراضي المصرية الصالحة للزراعة، أي ما يقرب من 10% من مساحة مصر، تحصد أرواح وأطراف المصريين، وتمكنت القوات المسلحة المصرية من إزالة ‏11‏ مليونا منها خلال السنوات الماضية‏.‏



وتساءل عبد العزيز، خلال كلمته فى منتدى حزب الحرية المصري لدعم ذوي الإعاقة: "ماذا تبقى من ألغام وأين يوجد بالضبط؟" مطالبا انجلترا وألمانيا وإيطاليا بتحمل مسؤلياتهم وتسليم مصر خرائط حقول الألغام وتعويض المتضرريين من جحيم حقول الموت وإمدام مصر بالأجهزة الحديثة ومعدات الكشف عن الألغام.



وأكد عبد العزيز، أنه سيبدأ فى حملة لتدويل القضية لأن مصر لم تكن طرفا فى هذه الحرب بل هى حرب دارات على أرضها ويعانى المصريون من أضرارها بعد مرور أكثر من 70 عاما على انتهاءها، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليات والوقوف إلى جانب مصر ومناصرتها فى هذه القضية المعقدة.

