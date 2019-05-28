برشلونة يفاضل بين أليجرى وكومان ومارتينيز وتين هاج لخلافة فالفيردى

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة حدد قائمة من أربعة مدربين لتولي القيادة الفنية لأبطال الليجا في حالة إقالة إرنستو فالفيردي، وتضم: الإيطالي ماسيميليانو أليجري، والهولنديين رونالدو كومان، وإريك تين هاج، والإسباني روبرتو ماريتينز.



وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت الدعوة لعقد جلسات طارئة لمجلس إدارة البلاوجرانا، في أعقاب خسارة نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، لمناقشة مستقبل المدرب الذي رغم ذلك حقق لقبين بالدوري مع البارسا.



ويعد أليجري متاحًا للتعاقد معه بعدما رحل عن يوفنتوس ومن الممكن إقناعه بالقدوم إلى إسبانيا، حيث سيصبح أول إيطالي يتولى القيادة الفنية لبرشلونة.



أما مارتينيز فمرشح أيضًا للمهمة بفضل مسيرته التدريبية القوية التي قاد خلالها منتخب بلجيكا لحصد المركز الثالث بكأس العالم في روسيا، وعدم خسارته معهم سوى 3 مباريات من أصل 35 إلى جانب الأداء المبهر للأندية التي دربها في الليجا الإسبانية.



ويعتبر تين هاج من أقوى المرشحين لخلافة فالفيردى بعد موسمه الخيالي مع أياكس أمستردام، وكذلك كومان الذي يملك ما يبحث عنه النادي الكتالوني بعد قضاء 6 أعوام من اللعب الكامب نو.