وزير داخلية الكويت يبحث مع مسئول بريطاني تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح، مع السفير المفوض لشئون الأمن السيبراني لبريطانيا في الخارج، الدكتور هنري بيرسون، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك.



وقالت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالأمن السيبراني.



وأضاف البيان أن الشيخ خالد الجراح، أكد خلال اللقاء، الذي حضره السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، عمق وتميز العلاقات الأمنية بين الكويت وبريطانيا.



من جانبه، أشاد المسئول الأمني البريطاني بدور الكويت في إحلال السلام بالمنطقة، مثمنًا ما تم مناقشته من موضوعات خلال اللقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، خاصة المجال الأمني.