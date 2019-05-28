البعثة الأممية: الإفراج عن الموظف الأممي الروسي المحتجز لدى كوسوفو

أكدت البعثة الأممية في كوسوفو اليوم الثلاثاء، أن الشرطة المحلية أفرجت عن الموظف الأممي الروسي ميخائيل كراسنوشوكوف، الذي احتجزته، في وقت سابق اليوم.



كان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش قد أعلن -في وقت سابق اليوم- أن السلطات في كوسوفو اعتقلت عدة أشخاص بينهم روسي يعمل موظفا لدى بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (يونميك).



وطالبت السفارة الروسية لدى صربيا السلطات في كوسوفو بالإفراج الفوري عن الموظف الأممي الروسي، مُدينة، في الوقت نفسه، المداهمات التي نفذتها شرطة كوسوفو في المناطق التي يسكنها الصرب، والتي أدت إلى إشعال فتيل التوترات مع جارتها صربيا.