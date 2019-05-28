القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:29 م

تيار المستقبل: موازنة لبنان الجديدة ستطلق برنامج الاستثمار وتطوير البنى التحتية

تيار المستقبل: موازنة
أ ش أ
dostor.org/2646564

أكدت الكتلة النيابية لـ"تيار المستقبل" في لبنان أن مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2019 الذي أنجزته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي لإقراره، يشكل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي للاستثمار وتطوير البنى التحتية للبنان، على نحو ما جرى الموافقة عليه خلال مؤتمر باريس الذي عقد العام الماضي لدعم الاقتصاد اللبناني "سيدر".

وأشار نواب تيار المستقبل- خلال اجتماع تكتلهم النيابي اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري- إلى أن التكامل بين مشروع موازنة 2019 وبرنامج مؤتمر سيدر والخطة التي أعدتها مؤسسة "ماكينزي" الدولية للاستشارات في شأن تفعيل مجالات الإنتاج، يشكل الخط البياني للرؤية الاقتصادية والمالية القائمة والحلقات المترابطة لمشروع الدولة في تحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاح المالي، والشروع في وضع شعارات الإنماء المتوازن موضع التنفيذ الفعلي.

كما شدد النواب على أن الحكومة والمجلس النيابي مسئولان عن إعداد قوانين مكملة للإجراءات التي وردت في مشروع الموازنة كمشروع الإصلاح الجمركي الذي يتيح منع التهريب الجمركي وإجراءات غلق معابر التهريب واستخدام بعض النقاط الحدودية في مخالفة القوانين وإغراق الأسواق اللبنانية بالمواد والبضائع المهربة.

كما دعا نواب تيار المستقبل، الحكومة والبرلمان، إلى إطلاق مشروع إصلاحي متكامل للقطاع العام، وإجراء هيكلة شاملة له "في ضوء المتغيرات التي أصابته خلال العقود الأربعة الماضية، وأوجه الخلل والترهل التي أصابته وجعلته قاصرا عن مواكبة مقتضيات الحداثة والتطور".

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت بالأمس الانتهاء من إنجاز موازنة عام 2019 وإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها، حيث بلغت نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% بالموازنة الجديدة، ووصل الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و340 مليار ليرة (15 مليارا و560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

بدء صرف معاشات يونيو السبت المقبل

المترو: الدفع بعدد 6 قطارات وقت الذروة خلال العيد

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة لتصل إلى 39 درجة نهاية الأسبوع

ads
ads
الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

تأييد إعدام 17 متهمًا والمؤبد لـ19 آخرين في "تفجير الكنائس"

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

كلوب عن غوارديولا: لم يتأهل للنهائي الأوروبي منذ وقت طويل

فينالدوم: خسارة نهائي كييف تحفز ليفربول للفوز في نهائي مدريد

إصابة 11 شخصا خلال عملية للشرطة الكوسوفية نفذتها في شمال البلاد

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

تأييد إعدام 17 متهمًا والمؤبد لـ19 آخرين في "تفجير الكنائس"

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

الرئيس نيوز

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مصرفيون وخبراء يؤيدون حظر المركزي للعملات الرقمية

محمود علوان مساعداً لرئيس الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يطالب مزاولى النشاط بسرعة تقنين أوضاعهم

النيابة الإدارية تفحص 90 ألف قضية في 2019

كشكول

الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تحصل الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015

غداً.. جامعة جلوبال توقع اتفاقية هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة

"فصل التابلت وضيق الوقت" شكاوى طلاب الأول الثانوي من الفيزياء

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 72.5 %

ننشر شروط القبول لرياض الأطفال المستوى الأول ببورسعيد

الأمصار

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎