فيديو.. أمينة تطلق كليبها الجديد "اخلع" مع أمير يزبك

أطلقت منذ قليل المطربة أمينة كليبها الجديد "اخلع" الذي تقدمه مع المطرب أمير يزبك باللهجة اللبنانية، على "يوتيوب"، بعد انتهاء عمليات المونتاج والتجهيز التي تمت خلال شهر تقريبًا قبل عرضه، مؤكدة سعادتها بخروج هذا العمل إلى النور، بعد عامين وأكثر من العمل عليه.



وقالت "أمينة": منذ عامين تقابلت مع أمير في بيروت أثناء استضافتي في أحد البرامج التليفزيونية وبدأت الاتصالات بيننا بأن يجمعنا مشروع غنائي، وظلت رحلة البحث مستمرة حول موضوع المشروع وشكله، حتى قدم لنا إيلي حنا كلمات أغنية "اخلع" والتي أعجبتنا وقمنا بتسجيلها منذ 6 أشهر، حيث سافرت إلى بيروت وانتهينا من تصويرها بعد ان قام أحمد بركات بتلحينها ووزعها ماجد طاهر وقام بعمل الايقاعات الخاصة بها طوني عنقة وتم تسجيلها في ستوديو إيلي سابا، وتم تصويرها مع المخرج ادوار بشعلاني".



وأضافت أمينة: "سعدت بهذه التجربة خاصة وأنها المرة الثانية التي أغني فيها باللهجة اللبنانية بعد أن قدمت كليب (بلدنا) مع هشام الحاج منذ فترة وحصلت بسببه على جائزة الموريكس دور كأحسن أغنية عربية".



وعلى الجانب الأخر، تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التي ستعد مفاجأة لجمهورها والتي سيتم إعلانها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذي حققه ألبومها الجديد "اللي راحوا" ويضم 10 أغنيات منهم "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، صاحبتي، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم محمد رحيم، محمد يحيي، مدين، ملاك عادل وغيرهم.