القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
محافظات
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:28 م

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.5 %

محافظ أسوان يعتمد
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2646561

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 20182019 بنسبة نجاح بلغت 72.5 %، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان.

ووجه المحافظ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

وكلف "إبراهيم"، مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة من الآن للإستعداد للعام الدراسى الجديد، والإطمئنان على سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية، بجانب الإهتمام بتنظيم الأنشطة التربوية خلال فترة الأجازة الصيفية لإكتشاف القدرات الكامنة، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وطالب المحافظ، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار أتخاذ اللازم خلال العام الدراسى القادم لتحقيق نتائج أفضل، مؤكدًا أنه سيتم خلال الأيام القادمة تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فى مسابقة التربية الخاصة والدمج، التى نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الماضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتورالسيد الفيومى مدير مديربة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد الحضور لامتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بلغ 26150 طالب وطالبة، فيما نجح منهم 18964 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، منهم 48 طالب وطالبة حصولوا على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية.

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.5 %
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.5 %
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.5 %
الآن

البورصة تربح 2.4 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

بدء صرف معاشات يونيو السبت المقبل

المترو: الدفع بعدد 6 قطارات وقت الذروة خلال العيد

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة لتصل إلى 39 درجة نهاية الأسبوع

ads
ads
الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

تأييد إعدام 17 متهمًا والمؤبد لـ19 آخرين في "تفجير الكنائس"

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

ألبومات الصور

طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان الفيزياء

"سيارات ملاكى".. وسيلة الباعة الجائلين لغزو شوارع القاهرة

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

رياضة

كلوب عن غوارديولا: لم يتأهل للنهائي الأوروبي منذ وقت طويل

فينالدوم: خسارة نهائي كييف تحفز ليفربول للفوز في نهائي مدريد

إصابة 11 شخصا خلال عملية للشرطة الكوسوفية نفذتها في شمال البلاد

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون

تأييد إعدام 17 متهمًا والمؤبد لـ19 آخرين في "تفجير الكنائس"

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

الرئيس نيوز

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

مصرفيون وخبراء يؤيدون حظر المركزي للعملات الرقمية

محمود علوان مساعداً لرئيس الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام يطالب مزاولى النشاط بسرعة تقنين أوضاعهم

النيابة الإدارية تفحص 90 ألف قضية في 2019

كشكول

الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تحصل الدراسات الأفريقية العليا بالقاهرة تحصل على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015على تجديد شهادة الأيزو 9001-2015

غداً.. جامعة جلوبال توقع اتفاقية هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة

"فصل التابلت وضيق الوقت" شكاوى طلاب الأول الثانوي من الفيزياء

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 72.5 %

ننشر شروط القبول لرياض الأطفال المستوى الأول ببورسعيد

الأمصار

قائد الجيش الجزائري: الشعب يرفض تكرار التجارب المريرة السابقة

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تصدع جسر زجاجي في كييف بعد يوم من افتتاحه

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة دماغك

ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎