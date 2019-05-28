محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.5 %

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 20182019 بنسبة نجاح بلغت 72.5 %، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم بأسوان.



ووجه المحافظ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.



وكلف "إبراهيم"، مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة من الآن للإستعداد للعام الدراسى الجديد، والإطمئنان على سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وكافة المستلزمات التعليمية، بجانب الإهتمام بتنظيم الأنشطة التربوية خلال فترة الأجازة الصيفية لإكتشاف القدرات الكامنة، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



وطالب المحافظ، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار أتخاذ اللازم خلال العام الدراسى القادم لتحقيق نتائج أفضل، مؤكدًا أنه سيتم خلال الأيام القادمة تكريم طلاب التربية الفكرية من أبناء أسوان الذين حصلوا على المراكز الثلاث الأولى والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فى مسابقة التربية الخاصة والدمج، التى نظمتها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الماضى.



ومن جانبه، أوضح الدكتورالسيد الفيومى مدير مديربة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد الحضور لامتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بلغ 26150 طالب وطالبة، فيما نجح منهم 18964 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات، منهم 48 طالب وطالبة حصولوا على الدرجات النهائية فى الشهادة الإعدادية.