الكويت: أبعدنا كل العمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية فور اكتشافها

أكدت وزارة الصحة الكويتية، إبعادها كل حالات العمالة الوافدة المصابة بأمراض معدية فور اكتشافها أثناء الفحص الأولى، مشددة على عدم منح أي منها إقامة رسمية بالبلاد.



وأوضحت الصحة الكويتية- في بيان صحفي، لتوضيح التفسيرات التي وصفتها بـ"الخاطئة" لإجابة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن سؤال برلمانى حول فحص العمالة الوافدة- أنه تم إبعاد كل الحالات المصابة فور اكتشاف ما تحمله من أمراض، ولم تمنح أي منها إقامة رسمية، مشيرة إلى أن فحص العمالة قبل قدومها إلى الكويت، يتم عن طريق جهات ليست تابعة لوزارة الصحة الكويتية.



وأضافت أنه تم اكتشاف الحالات من خلال فحص العمالة في مراكز وزارة الصحة الكويتية بعد وصولها إلى الكويت وقبل منحها الإقامة، مشددة على أن كل الحالات تم استبعادها فى حينه، ولا توجد أي حالة مصابة بمرض معدي استقرت في الكويت.



ولفتت الصحة الكويتية، إلى أنه حرصًا على القضاء على نسبة الخطأ في نتائج الفحوصات التي تجرى للعمالة الوافدة في دولها، قام وزير الصحة الكويتي بتفعيل قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 37 لعام 2011، المتعلق بوضع آلية مشتركة بين دول المجلس، لفحص العمالة الوافدة بنظام ربط إلكتروني موحد، ومرتبط مع وزارات الخارجية.