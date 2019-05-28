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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:24 م

واشنطن بوست: توقف أمريكا عن التدخل بشئون الشرق الأوسط يحل السلام

واشنطن بوست: توقف
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2646555

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الصفقة الخضراء الجديدة تواجه سيل من الانتقادات منذ طرحها، ومعظمها من الجمهوريين الذين لا يدعمون اتفاقية المناخ، على الرغم من أن مكافحة أزمة المناخ يجني فوائدها على الأمن القومي الأمريكي.

وتابعت أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء اقتصاد أخضر، وإنما الأمر يعد بمثابة مسألة تتعلق بالأمن القومي، فالصفقة الخضراء الجديدة هي أكبر خطوة يمكننا اتخاذها نحو أمريكا أكثر أمنًا.

وأضافت أنه منذ أكثر من 20 عامًا وقعت أحداث 11 سبتمبر، وكان معظم الأمريكان وقتها مقتنعين أن الإرهاب متمركز في الشرق الأوسط وهو أكبر تهديد للمجتمع الأمريكي، ولكن السؤال الذي لم يطرحه أي شخص هو لماذا استهدفوا الولايات المتحدة، والإجابة ليست معقدة، فمنذ ما يقرب من 75 عامًا، انخرطت الإدارات الأمريكية المختلفة في السياسة الداخلية للعديد من دول الشرق الأوسط دون أي اعتبار يذكر لتأثير تدخلاتها على شعوب هذه الدول، ومما لا شك فيه أن هذا التدخل أغضب الكثيرون في المنطقة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر منتج للنفط في العالم خلال الجزء الأكبر من القرن العشرين، ونتيجة لذلك أصبحت الولايات المتحدة لديها أكبر شركات البترول في العالم، وانخرطت بشكل كبير في الشرق الأوسط.

وأضافت أن طوال فترة الحرب الباردة حافظت الولايات المتحدة على تدفقات النفط، ووسعت شركات البترول الأمريكية عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأقامت علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية ومصر.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة استمرت في تقديم الدعم البترولي حتى نشبت الحرب بين إسرائيل ومصر عام 1973 وتقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ما دفع وزراء النفط العرب لاتخاذ قرار بفرض حظر على إمدادات النفط للولايات المتحدة ما أدى لرفع الأسعار بنسبة 70% وبالتالي تدمير الاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في المنطقة، دفع الولايات المتحدة دون أي خيار سوى إعادة توجيه سياستها الخارجية لضمان استمرار تدفق "الذهب الأسود" في العصر الحديث عبر مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن تكاليف هذا القرار كانت هائلة، حيث تركزت السياسة الخارجية الأمريكية على أربعة أهداف: إقناع الدول المنتجة للنفط في المنطقة بزيادة الإنتاج وتجنب الحظر، لتزويدهم بالمساعدة العسكرية لضمان أمنهم الداخلي والخارجي؛ لتشجيع اكتشاف وتطوير حقول نفطية جديدة؛ ولإرسال الولايات المتحدة القوات العسكرية إلى المنطقة إذا لزم الأمر لضمان تدفق النفط إلى حلفاء أمريكا.

ونتيجة لذلك، وجدت الولايات المتحدة نفسها منخرطة في ثلاث حروب مرتبطة بالنفط على مدار ربع قرن، والتي كلفتنا الآلاف من الأرواح وما لا يقل عن 4 تريليونات دولار - وهي تكاليف لم تظهر أبدًا في المضخة. في الوقت نفسه، كسبنا كراهية ملايين الأشخاص وانضم بعضهم إلى المنظمات الإرهابية التي تهدف إلى معاقبة "الشيطان الأكبر".

وأشارت إلى أنه من هنا تأتي الصفقة الخضراء، إذا ما توقفت الولايات المتحدة عن التدخل في شئون دول الشرق الأوسط سيتلاشى الغضب منها مع مرور الوقت وبالتالي التهديد الإرهابي لها.

وأوضحت أن الصفقة الخضراء تتضمن توفير إمدادات للطاقة النظيفة المطورة حديثًا، وأبرز مثال عل ذلك السيارات الكهربائية، فهذه الطريقة لن تجعل الولايات المتحدة في حاجة لنفط الشرق الأوسط لأن مصادر الطاقة المتجددة تعوض البترول، وبالتالي عدم التدخل في شئون المنطقة بطريقة سامة.

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