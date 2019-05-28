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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:24 م

تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

تجديد حبس 3 متهمين
حسام محفوظ
dostor.org/2646553

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 3 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية تأسّست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين "أحمد ج، وإبراهيم إ، وسيد. م" فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى غرضه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام.

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