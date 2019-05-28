فتحي عبدالوهاب يتخلص من طليق إيمان العاصي بـ"لمس أكتاف"

كشفت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "لمس أكتاف" نية "أدهم" ياسر جلال لمقابلته لـ"سامر" أحمد كشك، وهو معرفة ما يريده سامر للابتعاد عن "غادة" إيمان العاصي وشقيقها "حمزة" فتحي عبدالوهاب، حيث طلب أن يتلقى منهم مبلغ 10 مليون دولار مقابل تركهم دون تهديدهم.

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ويخبر "أدهم" ياسر جلال "حمزة" فتحي عبدالوهاب بطلب "سامر" أحمد كشك، ويبدي "حمزة" موافقته على هذا الطلب حتى يتتبع "أدهم" ياسر جلال لمكان ‏لقاء "سامر" ليلتقى "حمزة" بطليق شقيقته ويعلمه بأنه على معرفة بإدانته فى ‏قضايا قروض كبيرة من البنوك، وأنه يستغل أكذوبة موته ليهرب من ‏سدادها، وانتهت الحلقة بإطلاق الرصاص من قبل "حمزة" على "سامر" ليتخلص منه نهائيًا.