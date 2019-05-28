القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثقافة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:17 م

الليلة.. "أعظمهم محمد" في شارع المعز

الليلة.. أعظمهم محمد
حسام الضمراني
dostor.org/2646548

يقيم بيت المعمار المصري بشارع درب اللبانة، مساء اليوم الثلاثاء، أمسية بعنوان "الثقافة المصرية المسموعة والمرئية في رمضان"، يشارك بها الدكتورة رشا طموم، أستاذ النظريات والتأليف الموسيقي بكلية التربية الموسيقية، وتتضمن الأمسية الحديث عن روافد الثقافة المصرية ومؤثراتها علي المشهد المرئي والمسموع في مصر خلال شهر رمضان.

وبمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، تقام أمسية فنية بعنوان "أعظمهم محمد" لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، وهي من تأليف "سراج الدين عبدالقادر"، أداء "شادي سرور"، "نشوي إسماعيل"، "شريف عواد"، "سوسن ربيع"، "عزت ياسر"، "أحمد يوسف"، الطفل "ساجد محمد عبدالفتاح"، الطفلة "ملك أحمد كمال" والمنشد "أحمد البلصفوري".

كما يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية حفلًا فنيًا لفرقة "التذوق الموسيقي العربية" بقيادة الفنان "محمود أبوزيد".

وتختتم، بمركز إبداع قبة الغورى خلف الجامع الأزهر، عروض فرقة التنورة التراثية خلال شهر رمضان.

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