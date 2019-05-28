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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:45 م

استطلاع: ارتفاع نسبة مؤيدي شخصية ترامب كرئيس إلى 40%

استطلاع: ارتفاع نسبة
أ ش أ
dostor.org/2646495

أظهر استطلاع جديد للرأي زيادة نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يمتلك السمات الشخصية ومؤهلات القيادة التى ينبغي أن يتمتع بها الرئيس، لكنهم يظلون أقلية بين الأمريكيين، الأمر الذي يحافظ على كون تلك النقطة إحدى نقاط ضعف ترامب.

وبيّن الاستطلاع- الذي أجراه مركز (جالوب) الأمريكي الشهير للإحصاء- أن 40% من الأمريكيين باتوا يرون أن رئيسهم يمتلك السمات الشخصية ومؤهلات القيادة التي يجب أن يمتلكها الرئيس الأمريكي، وذلك مقارنة بـ33% كانوا يتبنون ذلك الرأي في 2017.

وأشار "جالوب"- في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إلى أن من يتبنون ذلك الرأي لا يزالون أقلية بين الأمريكيين، وهو ما يجعل من شخصية ترامب إحدى نقاط ضعفه، لا سيما مقارنة مع سابقيه، موضحا أن نحو 60% من الأمريكيين كانوا يرون أن الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن يتمتعان بالسمات الرئاسية المناسبة، ولم تقل تلك النسبة عن 49% لأي من الرئيسين خلال فتراتهم.

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة مؤيدي شخصية ترامب يأتي تماشيًا مع ارتفاع نسبة الرضا عن أدائه، موضحًا أن 47% من المشاركين في الاستطلاع الأخير أبدوا تأييدهم لموقف ترامب في القضايا التي تهمهم بشكل أكبر، الأمر الذي يجعله يتساوى في هذا المعيار مع سابقيه الاثنين، وتحمل تلك النسبة زيادة كبيرة في نسبة تأييده في القضايا عن العامين السابقين، إذ حصل على تأييد 39% فقط من المشاركين في استطلاع "جالوب" في يوليو 2017.

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