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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:44 م

"الأعلى للإعلام" يدعو مزاولي النشاط الإعلامي سرعة تقنين أوضاعهم بالنقابة

الأعلى للإعلام يدعو
أ ش أ
dostor.org/2646492

أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع مزاولي النشاط الإعلامي، الذي قوامه أداء عمل لصالح الوسائل الإعلامية، سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين.

وأوضح بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، بعد لقاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن تقنين الأوضاع يتم بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات تقديم البرامج أو الإخراج أو الإعداد أو التحرير أو المراسلة الإعلامية أو أي مجال آخر يحدده مجلس إدارة النقابة باعتباره مخولا له مباشرة صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة، علما بأن المادة رقم 14 من قانون نقابة الإعلاميين تلزم لجنة القيد بالنقابة بالبت في الطلب المُقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

وأشار البيان إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة هذا النشاط.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما، وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية.

وأكد الجانبان على بالغ حرصهما على الالتزام بتطبيق القانون واحترام جميع المسئولين عن تطبيقه.

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