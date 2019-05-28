المترو: تطبيق غرامة 100 جنيها على من يمسك بالأبواب وقت غلقها

قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، إن نظرا لحرص الشركة على تقديم خدمة مميزة للمواطنين وعدم وجود أى مشكلات تواجهم أثناء استقلال مترو الأنفاق، سيتم وضع غرامات مالية على المخالفين.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن من ضمن الغرامات التي سيتم وضعها هو من يقوم بالإمساك بباب المترو أثناء غلقة سيتم تغريمة بغرامة مالية قدرها 100 جنيها فى الحال مع عنل محضر الواقعة، موضحا إن تلك الغرامة تأتي ضمن حرص الشركة على القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت مؤخرا.



وأكد "عبد الهادى"، على أن من ضمن الأسباب التي تؤدى إلي تلف أنظمة تشغيل مترو الانفاق تعود إلي الأمساك بالأبواب أثناء غلقها خاصة في الخط الأول لمترو الأنفاق، مناشدا المواطنين بعدم القيام بذلك.