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اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:40 م

"بومباردييه ترانسبورتيشن" البريطانية تفوز بأفضل عطاء لقطار "المونوريل " بالقاهرة

بومباردييه ترانسبورتيشن
أ ش أ
dostor.org/2646486

أعلن وزير التجارة الدولية البريطاني، الدكتور وليام فوكس - الذي يقوم بزيارة القاهرة حاليا - أنه تم اختيار شركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" كمقدمة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار "المونوريل " الجديد لمصر، وذلك لخطين جدد لـ"مونوريل " في القاهرة.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستقوم بتسليم المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما: أوراسكوم للإنشاءات، و"المقاولون العرب".

وتبلغ القيمة المحتملة للعطاء بالنسبة لشركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" 1.4 مليار "يورو " للمشتريات الهندسية والبناء. وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك اتفاقا على "15 + 15 " عامًا للتشغيل والصيانة، بقيمة محتملة تبلغ حوالي 1.6 مليار "يورو".

وأشار إلى انه سيتم تطوير وبناء العربات والقاطرات في مدينة "ديربي " البريطانية.. وأن الأمر ما زال قيد التعاقد والتأكيد النهائي.

ويعد نظام "المونوريل " خط طوله 54 كيلومترا يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، وخط طوله 42 كيلومترا يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

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