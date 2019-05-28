"بومباردييه ترانسبورتيشن" البريطانية تفوز بأفضل عطاء لقطار "المونوريل " بالقاهرة

أعلن وزير التجارة الدولية البريطاني، الدكتور وليام فوكس - الذي يقوم بزيارة القاهرة حاليا - أنه تم اختيار شركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" كمقدمة أفضل عطاء لبناء وتوريد نظام قطار "المونوريل " الجديد لمصر، وذلك لخطين جدد لـ"مونوريل " في القاهرة.



وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستقوم بتسليم المشروع بالشراكة مع شركتين مصريتين هما: أوراسكوم للإنشاءات، و"المقاولون العرب".



وتبلغ القيمة المحتملة للعطاء بالنسبة لشركة "بومباردييه ترانسبورتيشن" 1.4 مليار "يورو " للمشتريات الهندسية والبناء. وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك اتفاقا على "15 + 15 " عامًا للتشغيل والصيانة، بقيمة محتملة تبلغ حوالي 1.6 مليار "يورو".



وأشار إلى انه سيتم تطوير وبناء العربات والقاطرات في مدينة "ديربي " البريطانية.. وأن الأمر ما زال قيد التعاقد والتأكيد النهائي.



ويعد نظام "المونوريل " خط طوله 54 كيلومترا يربط العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، وخط طوله 42 كيلومترا يربط مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.