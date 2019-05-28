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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:39 م

فرج عامر: 11 مليار جنيه لإنشاء 8 محاور جديدة على النيل

فرج عامر: 11 مليار
إسلام نصير
dostor.org/2646482

تحدث رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، المهندس فرج عامر، عن الأعمال الهامة وتنفيذ المشروعات التي تقوم بها الحكومة في أسوان وتطوير طرق المواصلات.

وقال "عامر" في بيان له، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "الحكومة تنفذ مشروعات تنموية بـ4.3 مليار جنيه في أسوان و11 مليار جنيه لإنشاء 8 محاور جديدة على النيل.. المحاور الجديدة تساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة".

وأضاف: "الحكومة ممثلة فى وزارة النقل تنفذ حاليًا محوري كلابشة على النيل، ومحور بديل خزان أسوان بمحافظة أسوان ومحور قوص على النيل بمحافظة قنا بإجمالي تكلفة لهذه المشروعات تبلغ 4.3 مليار جنيه.

وأوضح "عامر" أن وزارة النقل تقوم أيضًا بتنفيذ 8 محاور على النيل في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ وإنشاء عدد من محاور النيل بصعيد مصر حيث تشمل المحاور: محور بديل خزان أسوان كلابشة- قوص – سمالوط – ديروط – عدلي منصور – دراو- – طما على النيل المرحلتين الثانية والثالثة، بتكلفة 11 مليار جنيه لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 50 كم لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

وأشار، إلى أن توجيهات القيادة السياسة بالانتهاء من هذه المشروعات الهامة خلال عامين، لافتًا إلى أن محور كلابشة على النيل شمال محافظة أسوان يبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 مترًا، بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.5 لكل اتجاه وتبلغ تكلفته الإجمالية مليار جنيه ويشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري – 5 نفق ) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، حيث تفقد الوزير قطاعات المشروع والتقى بالعاملين والمهندسيين، وأكد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم كذلك تكثيف المعدات والعمل على مدار الساعة للانتهاء منه قبل31 12 2019 وكذلك موافاته بتقارير أسبوعية بما يتم إنجازه.

واشار إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق محور عرضى جديد لربط طريق القاهرة اسوان الصحراوى الغربى بطريق القاهرة أسوان الزراعى الشرقى، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة غرب وشرق النيل، والمساهمة في دعم التنمية السياحية بمحافظة اسوان.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن هذه المحاور ستساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى.

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