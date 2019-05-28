تجديد حبس المتهمين بقتل عامل في البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في قتل زميلهما وإلقاء جثته أمام منزله في البساتين.



كانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام منزله بأحد شوارع منطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة س. ج، 28 سنة، عامل وبعمل التحريات الأولية أن المتهمين على علاقة بالمجنى عليه وتربطهم علاقة عمل وتم ضبطهم.