تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية السبت المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الشهادة الاعدادية بنسبة 90% ويجري الان اعمال تجميع ورفع الدرجات تمهيدا لاعلانها السبت المقبل عقب اتعمادها رسميا من الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.



وأوضحت المديرية أنها ستعلن النتيجة عبر الرابط http:results.qalubiaedu.org بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها وبعدها بيوم يجري توزيعها علي مدارس المحافظة.



من جانبه أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن ٨٩ الف طالب و٦٦٨ في ١٢ ادارة تعليمية في ٤٠٥ لجنة على مستوي المحافظة ادوا الامتحان هذا العام.



وأشار عجلان إلى أن أعمال التصحيح للمواد بدأت منذ السبت الماضي، مشيرًا إلى أن العمل يتم علي قدم وساق لإعلان النتيجة مبكرا بعد اعتمادها من الدكتور علاء مرزوق محاقظ القليوبية.