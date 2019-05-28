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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:37 م

تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية السبت المقبل

تعليم القليوبية:
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2646480

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الشهادة الاعدادية بنسبة 90% ويجري الان اعمال تجميع ورفع الدرجات تمهيدا لاعلانها السبت المقبل عقب اتعمادها رسميا من الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

وأوضحت المديرية أنها ستعلن النتيجة عبر الرابط http:results.qalubiaedu.org بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها وبعدها بيوم يجري توزيعها علي مدارس المحافظة.

من جانبه أوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن ٨٩ الف طالب و٦٦٨ في ١٢ ادارة تعليمية في ٤٠٥ لجنة على مستوي المحافظة ادوا الامتحان هذا العام.

وأشار عجلان إلى أن أعمال التصحيح للمواد بدأت منذ السبت الماضي، مشيرًا إلى أن العمل يتم علي قدم وساق لإعلان النتيجة مبكرا بعد اعتمادها من الدكتور علاء مرزوق محاقظ القليوبية.

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