ياباني يبتلع 246 قرص كوكايين خلال رحلة طيران

توفي ياباني بعدما ابتلع 246 قرص كوكايين، خلال وجوده على متن طائرة في رحلة من المكسيك إلى اليابان، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية.



وذكر الموقع الإلكتروني "ABC" الأسترالي، جاء في بيان، صدر الأحد الماضي، عن النيابة العامة في ولاية سونورا (شمال غرب المكسيك) أن المهرّب الياباني، الذي يسمى "أودو" (42 عاما) انطلق من مطار بوجوتا في رحلة تتوقف في مكسيكو، قبل أن تتجه إلى وجهتها النهائية في ناريتا (وسط اليابان).



وأكد الموقع الإلكتروني أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط، صباح الجمعة، في مطار هرموسيو، عاصمة ولاية سونورا، بسبب تدهور الوضع الصحي للراكب.



وأوضحت النيابة العامة المكسيكية في بيانها، أن طاقم الطائرة أكد أن أحد الركاب قد عانى من اختلاجات، فطالب بهبوط الطائرة هبوطًا اضطراريا في هرموسيو.



وفي أعقاب هبوط الطائرة في المطار، أعلن الأطباء وفاة الراكب الياباني.



وأظهر تشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات، مع وجود 246 قرص كوكايين في معدة الراكب.



وأكد الموقع الإلكتروني الإخباري أن الطائرة التي تحمل 198 راكبا، واصلت رحلتها إلى اليابان.