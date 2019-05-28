10.4 مليون جنيه قروضًا لتنفيذ 485 مشروعًا للمرأة المعيلة بالشرقية

قال محافظ الشرقية ممدوح غراب، إنه تم توفير 10 ملايين و397 ألف جنيه قروضًا من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة المعيلة؛ لتنفيذ 485 مشروعًا خدميًا وتجاريًا خلال شهر أبريل الماضي.



وأضاف غراب- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم تمويل هذه المشروعات للمرأة المعيلة من أجل تمكينها اقتصاديًا وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها ودخل مناسب لها؛ وذلك لتحسين مستوى معيشتها.



ووجه رئيس جهاز المشروعات حسام شبكة، بضرورة عقد سلسلة من الندوات للمرأة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة؛ لتدريبها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأن يتم التعاون بينهما لمساندتها في كافة مجالات الحياة في الفترة القادمة.