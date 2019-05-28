بدء تشغيل قطارات العيد الإضافية من اليوم وحتى 10 يونيو

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن اليوم يشهد تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية، مشيرًا إلى أن الحجز مقاعد قطارات يبدأ كل يوم قبل السفر بـ 24 ساعة.



ًوأضاف المهندس أشرف رسلان في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن تشغيل تلك القطارات الإضافية بجانب جدوال التشغيل العادية، لافتا إلي أن القطارات التشغيل الإضافية سيتم تشغيلها حتى 10 يونيو المقبل.



وأكد "رسلان" على أنه سيتم تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم برحلات يومين بين القاهرة وأسوان، ويقتصر حجز مقاعدها لرحلات الذهاب على محطات القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومحطة مصر بالإسكندرية.