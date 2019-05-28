هاري بوتر هيمن على حفل زفاف

يرغب كل زوجين في أن يكون زفافهما سحريًا، وهذا ما حدث في حفل زفاف الزوجين ريا سكريجينز، 34 عامًا، وماثيو تيبير، 31 عامًا الذي كان في غاية الروعة، نظرًا لأن العروسين كانا مهووسين بسلسلة السحرة في مسلسل هاري بوتر.



ولدى ريا وشم هاري بوتر على معصمها، لذلك عندما كانا يخططان لحفل زفافهما، عرفا أن عليهما دمج هوايتهما مع الحفل.



وقالت ريا: لقد كنت دائمًا من المعجبين بهاري بوتر، ونشأت وترعرعت على قراءة القصص وفي كل مرة أشاهد فيها أفلام هذه السلسلة الروائية، تعود بي الذاكرة إلى الوقت الذي كنت فيه طفلة، قبل أن أقابل ماثيو عندما كبرت الذي أثار إعجابي بهوسه الشديد بهاري بوتر، ومن الرائع أن يكون المرء قادرًا على مشاركة ذلك مع شخص ما وعندما قررنا أن نتزوج، بدا من الواضح أن هذا الموضوع هو الذي سيهيمن على حفل زفافهما، وهذا ما تحقق، حيث إن كل أدوات وشارات السحرة في الفيلم ظهرت في الحفل.